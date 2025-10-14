Unbekannter bricht in Einfamilienhaus in Kissing ein

Zwischen Freitag (3 Uhr) und Montag (19 Uhr) ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus im Wendelsteinweg in Kissing eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Täter – es könnten auch mehrere gewesen sein – Zugang zu dem Gebäude und stahl mehrere Wertsachen. Der Beuteschaden liegt laut Angaben der Polizei im niedrigen fünfstelligen Bereich, der Sachschaden wird noch ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 melden. (AZ)

