Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Unbekannter bricht in Einfamilienhaus in Kissing ein

Kissing

Unbekannter bricht in Einfamilienhaus in Kissing ein

Der Täter stiehlt im Wendelsteinweg Wertsachen, laut Polizei liegt der Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unbekannter ist in ein Einfamilienhaus in Kissing eingebrochen.
    Ein Unbekannter ist in ein Einfamilienhaus in Kissing eingebrochen. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Zwischen Freitag (3 Uhr) und Montag (19 Uhr) ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus im Wendelsteinweg in Kissing eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Täter – es könnten auch mehrere gewesen sein – Zugang zu dem Gebäude und stahl mehrere Wertsachen. Der Beuteschaden liegt laut Angaben der Polizei im niedrigen fünfstelligen Bereich, der Sachschaden wird noch ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden