Unbekannter fährt Auto am Friedberger Bahnhof an und flüchtet.

Friedberg

Unbekannter fährt Auto am Friedberger Bahnhof an und flüchtet

Der Vorfall fand am Mittwoch zwischen 7 und 13.30 Uhr am Bahnhof statt. Der entstandene Sachschaden am linken Kotflügel wird auf 2000 Euro geschätzt.
    Die Polizeiinspektion Friedberg sucht nach Unfallzeugen.
    Die Polizeiinspektion Friedberg sucht nach Unfallzeugen. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Am Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter ein parkendes Auto am Friedberger Bahnhof angefahren und ist geflüchtet. Laut Polizei fand die Tat zwischen 7 und 13.30 Uhr statt. An dem angefahrenen silbernen Audi entstand am hinteren linken Kotflügel ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Friedberg sucht nun nach Zeugen, die sich unter der 0821/323-1710 melden sollen. (AZ)

