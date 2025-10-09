Icon Menü
Friedberg

Unbekannter fährt geparktes Auto in Friedberg an und flüchtet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter ein geparktes Auto verkratzt. Der Schaden entstand vermutlich beim Einparken.
    Ein Unbekannter hat ein parkendes Auto verkratzt und danach Unfallflucht begangen.
    Ein Unbekannter hat ein parkendes Auto verkratzt und danach Unfallflucht begangen. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde ein geparktes Auto in der Rothenbergstraße 31 in Friedberg beschädigt. Der Besitzer parkte sein Auto auf den Parkplätzen vor der Apotheke. Am Donnerstagmorgen war die rechte Seite des Wagens von vorn bis hinten verkratzt. Die Polizei vermutet, dass der Schaden durch einen anderen einparkenden Pkw entstanden ist. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt und hat sich bisher nicht gemeldet. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter 0821/323-1710. (AZ)

