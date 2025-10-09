Unbekannter fährt geparktes Auto in Friedberg an und flüchtet

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde ein geparktes Auto in der Rothenbergstraße 31 in Friedberg beschädigt. Der Besitzer parkte sein Auto auf den Parkplätzen vor der Apotheke. Am Donnerstagmorgen war die rechte Seite des Wagens von vorn bis hinten verkratzt. Die Polizei vermutet, dass der Schaden durch einen anderen einparkenden Pkw entstanden ist. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt und hat sich bisher nicht gemeldet. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter 0821/323-1710. (AZ)

