Unbekannter fährt gegen geparktes Auto und flüchtet

In Friedberg ist ein Unbekannter am Donnerstag gegen ein geparktes Auto gestoßen und anschließend einfach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Unbekannte in der Marquardtstraße gegen 9 Uhr gegen einen silbernen VW Golf. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Der Unbekannte meldete den Unfall allerdings nicht, nun ermittelt die Polizei. Mögliche Zeugen können sich unter 0821/323-1710 melden. (AZ)

