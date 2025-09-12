Unbekannter fährt in Kissing gegen einen Zaun: 2000 Euro Schaden

Am Mittwoch hat ein Autofahrer in Kissing beim Ausparken den Zaun eines Grundstückes beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall im Schönhauser Weg zwischen 8 und 12 Uhr. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher beim Rangieren rückwärts gegen den Zaun. Anschließend fuhr der Autofahrer weiter, ohne den Vorfall zu melden. Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden am Zaun bei rund 2000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

