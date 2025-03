Unbekannter fährt nach Unfall bei Schmiechen weiter

Am Samstag ist es bei Schmiechen zu einer Unfallflucht gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 73-Jährige mit ihrem Auto zwischen Brunnen und Schmiechen unterwegs, als ihr ein anderes Auto entgegenkam. Als die beiden Autos auf gleicher Höhe waren, berührten sich die beiden Außenspiegel. Die 73-Jährige hielt daraufhin an und wendete. Der andere Autofahrer stoppte zunächst, fuhr dann aber weiter. Nach Angaben der Polizei entstand am Auto der 73-Jährigen ein Sachschaden von rund 220 Euro. Die Polizeiinspektion Friedberg nimmt Hinweise unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

