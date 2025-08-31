Unbekannter schlägt Mann am Friedberger Bahnhof

Am Samstagabend hat ein Unbekannter einen anderen Mann am Friedberger Bahnhof geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, ging der Körperverletzung ein Streit voraus, der bereits im Zug begonnen hatte. Am Bahnhofsvorplatz drückte der Unbekannte den anderen Mann gegen 23 Uhr gegen einen Aufsteller und schlug ihn. Anschließend ließ er vom Opfer ab und flüchtete. Nun sucht die Polizei nach dem Unbekannten. Mögliche Zeugen können sich unter 0821/323-1710 melden. (AZ)
Friedberg
