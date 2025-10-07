Unbekannter schneidet in Mering Katalysator aus einem Auto

Am Bahnhof Mering St. Afra hat ein Unbekannter zwischen Sonntag um 17 Uhr und Montag um 7 Uhr aus einem VW den Katalysator gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, muss der Täter das Fahrzeugteil herausgeschnitten haben. Der Wert des Katalysators wird auf rund 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

