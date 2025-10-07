Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Unbekannter schneidet in Mering Katalysator aus einem Auto

Mering

Unbekannter schneidet in Mering Katalysator aus einem Auto

Der Täter stiehlt den Katalysator aus einem Auto, das am Bahnhof Mering St. Afra abgestellt ist. Laut Polizei liegt der Wert des Fahrzeugteils bei rund 500 Euro.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unbekannter stahl in Mering den Katalysator aus einem Auto.
    Ein Unbekannter stahl in Mering den Katalysator aus einem Auto. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Am Bahnhof Mering St. Afra hat ein Unbekannter zwischen Sonntag um 17 Uhr und Montag um 7 Uhr aus einem VW den Katalysator gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, muss der Täter das Fahrzeugteil herausgeschnitten haben. Der Wert des Katalysators wird auf rund 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden