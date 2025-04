Motorrad umgeworfen oder angefahren

Angefahren oder umgeworfen wurde ein Motorrad, das im Zeitraum zwischen 7 und 17 Uhr in Mering an der Hörmannsberger Straße geparkt hatte. Als der Besitzer zu seiner Honda zurückkam, lag diese am Boden. Ob das Fahrzeug umgeworfen wurde oder durch ein anderes Fahrzeug angefahren wurde, konnte die Polizei nicht feststellen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-1710, bei der Polizei Friedberg zu melden. (AZ)

