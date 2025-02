Betrunkener Fahrer: Auto kracht gegen Audi, der an Ladesäule geladen wird

Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag am Derchinger Winterbruckenweg. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer befuhr laut Polizei die Kreisstraße AIC 25. Am Kreisverkehr zum Winterbruckenweg (Gewerbegebiet nahe der Autobahn A8) verlor er die Kontrolle über seinen Opel und schoss links auf den angrenzenden Parkplatz. Dort lud ein 49-Jähriger gerade seinen Audi Q8 an einer E-Ladesäule auf.

Der Opel stieß gegen den Audi, der dadurch versetzt wurde und den danebenstehend 49-Jährigen traf. Der 49-Jährige wurde hierbei glücklicherweise nicht schwerer verletzt, musste aber zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 18-Jährige und sein 16-jähriger Beifahrer wurden ebenfalls leicht verletzt, mussten aber nicht weiter behandelt werden.

Unfall an Ladesäule in Friedberg-Derching: Laut Polizei 82.000 Euro Schaden

Bei der Unfallaufnahme wurde beim 18-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ebenfalls wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Als bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde, leistete er Widerstand. Ihn erwarten nach Angaben der Polizei Friedberg nun einige Anzeigen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 82.000 Euro. (AZ)