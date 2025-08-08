Schwerer Verkehrsunfall auf der A8 bei Dasing: Vollsperrung Richtung Stuttgart

Auf der A8 im Landkreis Aichach-Friedberg hat sich am Freitagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall bei der Anschlussstelle Dasing, in Fahrtrichtung Stuttgart. Nun kam es noch zu einem weiteren Unfall am Stauende mit sieben beteiligten Personen.

Unfall auf A8 (Aichach-Friedberg): Aktuell Vollsperrung Höhe Dasing

Ein Auto hat sich laut ersten Informationen der Polizei überschlagen, weshalb die Fahrbahn der A8 in Richtung Stuttgart aktuell vollständig gesperrt ist. Rettungskräfte sind vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, heißt es. Wie lange die Sperrung andauert, ist zunächst unklar. Auch liegen derzeit keine Informationen über den genauen Unfallhergang sowie mögliche Beteiligte oder Verletzte vor. Dominik Sauter von der Kreisbrandinspektion informiert, dass in den Unfall zwei Pkw und ein Lastwagen verwickelt waren. Zwei Pkw-Fahrer wurden schwerstverletzt in Kliniken gebracht.

Der Verkehrsdienst Bayerninfo hat den Unfall auf der A8 bereits registriert. Demnach sind mehrere Fahrzeuge involviert. Autofahrer sollten vorsichtig an das Stauende heranfahren, heißt es. Die Länge des Staus, der aktuell zwischen Adelzhausen und Dasing besteht, beträgt circa sieben Kilometer. Am Stauende kam es zu einem weiteren Unfall. Dominik Sauter dazu: „Es sind sieben Personen beteiligt, nähere Informationen sind derzeit noch nicht möglich.“

Immer wieder Unfälle auf der A8 bei Augsburg

Erst am Donnerstagabend ereignete sich im Feierabendverkehr zwischen Neusäß und Augsburg-Ost ebenfalls ein Unfall, bei dem es zu einem größeren Rückstau auf der Autobahn gab. Ebenfalls auf der A8 Höhe Friedberg/Dasing hat der Fahrer eines Lastwagens jüngst sein Leben verloren.