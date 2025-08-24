Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz

Unschöne Überraschung nach dem Einkaufen: Am Freitag zwischen 19.50 und 20.30 Uhr hatte eine 18-jährige Frau ihren Ford auf dem Rewe-Parkplatz in Dasing abgestellt. Als sie vom Einkaufen zurückkehrte, bemerkte sie am linken Heckbereich einen frischen Schaden. Jemand hatte ihren Pkw angefahren, beschädigt und sich vom Unfallort entfernt. Der Schaden an dem Ford wird auf 1500 Euro geschätzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/323-1710. (AZ)

