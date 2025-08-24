Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Unfall auf Dasinger Rewe-Parkplatz

Dasing

Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz

Der Schaden beträgt 1500 Euro. Wer hat Hinweise?
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei meldet eine Unfallflucht in Dasing.
    Die Polizei meldet eine Unfallflucht in Dasing. Foto: Alexander Kaya

    Unschöne Überraschung nach dem Einkaufen: Am Freitag zwischen 19.50 und 20.30 Uhr hatte eine 18-jährige Frau ihren Ford auf dem Rewe-Parkplatz in Dasing abgestellt. Als sie vom Einkaufen zurückkehrte, bemerkte sie am linken Heckbereich einen frischen Schaden. Jemand hatte ihren Pkw angefahren, beschädigt und sich vom Unfallort entfernt. Der Schaden an dem Ford wird auf 1500 Euro geschätzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/323-1710. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden