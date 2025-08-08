Unfall auf der A8 bei Dasing mit drei Fahrzeugen: Zwei Fahrstreifen blockiert

Zu einem Unfall auf der Autobahn A8 kam es am Freitagabend gegen 19.20 Uhr zwischen Friedberg und Dasing. Das bestätigt das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Nachfrage. Beteiligt waren nach ersten Angaben drei Fahrzeuge. Derzeit läuft noch die Unfallaufnahme. In Fahrtrichtung Stuttgart sind der linke und der mittlere Fahrstreifen blockiert.
Für Autofahrerinnen und Autofahrer ist Vorsicht geboten: Der Unfallbereich bei Dasing liegt in einer Kurve. Zu möglichen Verletzten ist bislang nichts bekannt.
