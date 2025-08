Auto in Friedberg angefahren und aus dem Staub gemacht

In der Ludwigstraße in Friedberg wurde in der Zeit von Mitttwoch- auf Donnerstagmorgen ein geparkter blauer Dacia Sandero durch einen unbekannten Täter angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von etwa 2500 Euro an der Beifahrertür. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 entgegen. (AZ)

86316 Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis