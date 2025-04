Pkw-Fahrer abgelenkt durch Handy: Passantin wird bei Unfall verletzt

Am Sonntag hat ein 60-jähriger Pkw-Fahrer einen Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin verursacht. Laut Polizei war der Mann durch das Navigationssystem seines Handys abgelenkt und übersah dabei die 33-jährige Passantin. Der aus Augsburg stammende Fahrer war auf der Kreisstraße Richtung Moorenweis (Landkreis Fürstenfeldbruck) unterwegs und richtete den Blick in der Ortschaft Zell auf sein Mobilgerät, dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Die Frau wurde von der rechten Front des Autos erfasst, als sie am Straßenrand in die gleiche Richtung unterwegs war. Sie wurde durch die niedrige Geschwindigkeit des Fahrzeugs nur leicht am Bein verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

