Unfallflucht auf der A8 – Polizei ermittelt gegen 84-Jährigen

Auf der A8 bei der Anschlussstelle Dasing ist es laut Polizeipräsidium Schwaben Nord am Sonntagmittag gegen 12 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 84 Jahre alter BMW-Fahrer kam dabei offenbar auf dem mittleren Fahrstreifen nach links von seiner Spur ab. Ein 78 Jahre alter Mercedes-Fahrer musste stark abbremsen und ausweichen und prallte dabei gegen die Betonleitwand. Der BMW-Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei konnte den Mann jedoch ermitteln. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet Zeugen oder möglicherweise gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden. (AZ)