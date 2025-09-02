Icon Menü
Unfallflucht auf A8 bei Dasing: 84-Jähriger ermittelt – 2500 Euro von Schaden

Dasing

Unfallflucht auf der A8 – Polizei ermittelt gegen 84-Jährigen

Auf der A8 bei Dasing prallt ein Auto gegen die Betonleitwand, weil ein BMW-Fahrer die Spur verlässt. Der Mann fährt weiter, wird aber später ermittelt.
    Bei einem Unfall auf der A8 bei Dasing ist die Betonleitwand beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete.
    Bei einem Unfall auf der A8 bei Dasing ist die Betonleitwand beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Auf der A8 bei der Anschlussstelle Dasing ist es laut Polizeipräsidium Schwaben Nord am Sonntagmittag gegen 12 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 84 Jahre alter BMW-Fahrer kam dabei offenbar auf dem mittleren Fahrstreifen nach links von seiner Spur ab. Ein 78 Jahre alter Mercedes-Fahrer musste stark abbremsen und ausweichen und prallte dabei gegen die Betonleitwand. Der BMW-Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei konnte den Mann jedoch ermitteln. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

    Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet Zeugen oder möglicherweise gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden. (AZ)

