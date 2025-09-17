Icon Menü
Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz in Stätzling

Stätzling

Ein Unbekannter hinterlässt Schäden an einem parkenden Auto und flüchtet. Die Polizei Friedberg sucht nun nach Zeugen.
    Die Polizei Friedberg sucht nach einem beschädigten Auto auf einem Supermarktplatz nach Hinweisen und Zeugen.
    Die Polizei Friedberg sucht nach einem beschädigten Auto auf einem Supermarktplatz nach Hinweisen und Zeugen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Am Samstagnachmittag ist es auf dem Edeka-Parkplatz in Stätzling zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Berichten der Polizei zufolge parkte der Geschädigte sein Auto auf dem Parkplatz und ging zwischen 16 und 17 Uhr einkaufen. Als er wieder zu seinem Auto zurückkam, stellte er mehrere Beschädigungen fest. Der Verursacher des Schadens war nicht mehr vor Ort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der 0821/323-1711 entgegen. (AZ)

