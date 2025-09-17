Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz in Stätzling

Am Samstagnachmittag ist es auf dem Edeka-Parkplatz in Stätzling zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Berichten der Polizei zufolge parkte der Geschädigte sein Auto auf dem Parkplatz und ging zwischen 16 und 17 Uhr einkaufen. Als er wieder zu seinem Auto zurückkam, stellte er mehrere Beschädigungen fest. Der Verursacher des Schadens war nicht mehr vor Ort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der 0821/323-1711 entgegen. (AZ)

86316 Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis