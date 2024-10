Unfallflucht auf der A8: 53-jährige Frau wird verletzt

Am Sonntag, 13. Oktober, ist es in der Nacht zu einer Unfallflucht auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 0.30 Uhr ein 60-jähriger Mann und seine 53-jährige Beifahrerin mit einem Mazda auf dem mittleren Fahrstreifen auf der Höhe von Eurasburg unterwegs. Ein Sattelzug fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der rechten Fahrbahn und kam offenbar von seiner Spur ab. Deshalb wich der 60-jährige Mann aus und geriet ins Schleudern.

Hierbei kollidierte er zunächst mit der Außenleitplanke und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der bislang unbekannte Fahrer des Sattelzugs fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Mann blieb unverletzt, die 53-jährige Beifahrerin des Mazdas zog sich leichte Verletzungen zu. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von 23.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0821 3231910 entgegen. (AZ)