Unfallflucht bei Dasing: Anhänger am Ulrichsholz beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Dasing

Anhänger bei Unfallflucht beschädigt – Polizei Friedberg sucht Verursacher

Ein Unbekannter beschädigt bei Dasing mit seinem Fahrzeug einen abgestellten Anhänger und fährt einfach weiter. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise.
    Ein Unbekannter beschädigt bei Dasing einen abgestellten Anhänger und fährt einfach weiter. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise.
    Ein Unbekannter beschädigt bei Dasing einen abgestellten Anhänger und fährt einfach weiter. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Zwischen 12.30 und 20 Uhr ist am Donnerstag ein am Straßenrand abgestellter Anhänger am Ulrichsholz zwischen Haberskirch und Bitzenhofen beschädigt worden. Laut der Polizei Friedberg verließ der Unfallverursacher nach dem Zusammenstoß die Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden. Aufgrund des Schadens geht die Polizei davon aus, dass es sich beim Verursacher um ein landwirtschaftliches Fahrzeug oder einen anderen Anhänger gehandelt haben könnte. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

