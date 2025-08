Ein unbekannter Autofahrer hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Hochstraße in Dasing aus dem Staub gemacht. Zuvor hatte er einen dort geparkten VW Polo angefahren. Der Schaden wird auf knapp 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 entgegen. (AZ)

