Auto in der Bauernbräustraße angefahren

Am Samstag wurde im Zeitraum zwischen 9 und 16.20 Uhr in der Bauernbräustraße in Friedberg ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter, weißer Seat von einem bislang unbekannten Täter an der Stoßstange vorne links beschädigt. Der Fahrzeughalter bemerkte bei seiner Rückkehr, dass sein Pkw angefahren wurde. Der Verursacher hatte sich laut Polizei vom Unfallort entfernt, ohne sich um die gesetzlichen Pflichten nach einem Verkehrsunfall zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugen werde gebeten, sich bei der PI Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

