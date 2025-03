Unbekannter fährt ein Auto in Friedberg an und flieht

Am Dienstag zwischen 7.35 Uhr und 13.35 Uhr hat in Friedberg in der Tiefgarage West ein unbekannter Fahrer ein Auto gestreift und ist anschließend geflohen. Die Besitzerin eines Toyotas kam am Ende der Parkzeit zu ihrem Auto zurück und bemerkte an der hinteren Stoßstange auf der linken Seite einen Streifschaden. Der Unfallverursacher hatte weder eine Nachricht am Auto hinterlassen, noch die Polizei gerufen. Laut der Polizei Friedberg liegt der Sachschaden bei circa 1800 Euro. Die Polizeiinspektion Friedberg bittet Zeugen sich unter 0821/3231710 zu melden. (AZ)

