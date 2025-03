Unbekannter fährt in Kissing gegen ein Auto und flieht

Am Donnerstag ist es in Kissing auf einem Parkplatz eines Supermarkts an der Münchner Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto gegen einen geparkten VW und floh anschließend von der Unfallstelle. Laut der Polizei Friedberg entstand dabei ein Sachschaden von circa 2500 Euro. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0821/3231710 entgegen. (AZ)

