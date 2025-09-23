Unfallflucht in Mering: parkendes Auto angefahren.

Am Montagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter ein parkendes Auto angefahren. Dabei handelte es sich um einen grauen Porsche. Laut Polizei fand die Tat gegen 11.50 Uhr in der Münchener Straße in Mering statt. Dabei entstand vorne links ein Sachschaden, der auf etwa 3000 Euro geschätzt wird. Der Unfallverursacher hat den Unfallort unerlaubt verlassen. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Nummer 0821/323-1710 melden. (AZ)

86415 Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis