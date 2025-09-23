Icon Menü
Unfallflucht in Mering: parkendes Auto angefahren.

Mering

Unfallflucht in Mering: Parkendes Auto angefahren

Ein bislang unbekannter Täter hat einen parkenden Porsche angefahren und ist geflüchtet. Der Sachschaden am Auto wird auf 3000 Euro geschätzt.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizeiinspektion Friedberg ist auf der Suche nach Zeugen.
    Die Polizeiinspektion Friedberg ist auf der Suche nach Zeugen. Foto: Boris Roessler/dpa (Symbolbild)

    Am Montagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter ein parkendes Auto angefahren. Dabei handelte es sich um einen grauen Porsche. Laut Polizei fand die Tat gegen 11.50 Uhr in der Münchener Straße in Mering statt. Dabei entstand vorne links ein Sachschaden, der auf etwa 3000 Euro geschätzt wird. Der Unfallverursacher hat den Unfallort unerlaubt verlassen. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Nummer 0821/323-1710 melden. (AZ)

