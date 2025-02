Unbekannter fährt in Ried in geparktes Auto und flieht

Am Mittwoch hat ein Unbekannter in Ried Unfallflucht begangen, nachdem er mit seinem Auto in ein geparktes Fahrzeug gefahren war. Auf der Staatsstraße fuhr der Unfallverursacher zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr in einen Toyota, der auf einem Weg neben der Straße parkte. Anschließend floh der Unbekannte von der Unfallstelle. Laut der Polizei Friedberg beläuft sich der Sachschaden auf circa 500 Euro. Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen den Unbekannten wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0821/3231710 entgegen. (AZ)

