Grasfrosch, Marienkäfer und Co. haben die etwas anderen Ostereier

An Ostern dreht sich traditionell alles um Eier. Die von Insekten und Amphibien finden dabei jedoch kaum Beachtung. Höchste Zeit, das zu ändern.

Wer an Ostern und Eier denkt, hat wahrscheinlich bunte Hühner- oder vielleicht noch Schoko-Eier vor Augen. Aber wer denkt schon an Insekten und Amphibien? Dabei legen sie ja noch viel fleißiger Eier als Vögel. Der Bund Naturschutz verrät nicht nur, wer aus welchem Ei schlüpft, sondern warten mit weiteren Infos mit "Ei, ei, ei"-Effekt auf.

Der Marienkäfer Wenn sich die ersten Blattläuse über die Gärten hermachen, fangen viele Gartenbesitzer an, nach Hausmittelchen dagegen zu suchen. Dabei ist die Hilfe meist schon da – aber gut versteckt: Ende April, Anfang Mai legen die Marienkäferweibchen ihre winzig kleinen knallgelborangen Eier ab. Je nach Art können es bis zu 2000 sein, die sie einzeln oder in Gruppen an die Unterseite von Blättern oder in Rindenritzen pappen. In den Eiern, die nur 0,4 bis zwei Millimeter groß sind, wachsen innerhalb von fünf bis zehn Tagen die Larven heran. Sie futtern täglich bis zu 100 Blattläuse, die "fertigen" Marienkäfer immerhin noch halb so viele. Unterstützung bekommen sie von Schweb- und Florfliegenlarven, Meisen, die aus den Blattläusen ihren Babybrei machen, und vielen anderen.

So sehen die Eier vom Marienkäfer aus. Foto: Silke Lotterbach

Die Erdkröte Sie ist eine der größten und häufigsten Kröten in der Region und nicht nur in Gärten und Kellerschächten anzutreffen, sondern auch in Gullis. Schon kleine Gewässer und Unterschlüpfe nimmt sie dankbar an und so können die Nützlinge gut in Gärten gelockt werden.

Um Eier zu legen, kehren sie im Frühling allerdings in das Gewässer zurück, in dem sie selbst einmal geschlüpft sind. Der Weg ist gefährlich – und für die Weibchen vermutlich auch anstrengend. Immerhin schleppen einige von ihnen bereits den Vater ihrer Kinder huckepack mit sich herum. Auch die "Legeleistung" ist beeindruckend: Zwischen 3000 und 8000 Eier befestigt das Weibchen an meterlangen Laichschnüren im Wasser. Wann die Kaulquappen schlüpfen, die dann zu Kröten heranwachsen, hängt vom "Brutkasten", also der Wassertemperatur, ab. Ist es warm, paddeln die kleinen schon nach rund zwei Wochen im Wasser, ist es kalt, kann es auch doppelt so lange dauern.

Solche Laichschnüre legt die Erdkröte für ihren Nachwuchs an. Foto: Heide Frobel, Bund Naturschutz

Der Zitronenfalter Er flattert im Frühling als einer der Ersten durch die Luft. Kein Wunder: Schließlich ist er der einzige Schmetterling in Bayern, der ungeschützt als Falter überwintert und auch starken Frösten trotzt. Möglich macht das eine Art Frostschutzmittel. Wer ihn in den Garten locken will, sollte ihm violette und gelbe Blüten wie die von Veilchen, Lerchensporn, Blutweiderich und Disteln bieten, die mag er nämlich besonders gerne. Seine Eier – insgesamt bis zu 100 – legt er einzeln oder zu zweit am liebsten an den Triebspitzen des Faulbaums. Auch die Raupen, die nach ein bis zwei Wochen daraus schlüpfen, lieben die zarten Spitzen von Sträuchern – und können deshalb mit akkurat geschnittenen Hecken, an denen genau diese Triebe fehlen, herzlich wenig anfangen.

Wer schlüpft aus diesem Ei? Es ist der Zitronenfalter. Foto: Buhani, Bund Naturschutz

Der Grasfrosch Er gehört zu den elf Amphibienarten, die es im Unterallgäu gibt, und ist hier recht häufig anzutreffen. Das ist ein echter Glücksfall. Denn anderswo ist er bereits so selten geworden, dass er auf der Vorwarnliste der Roten Liste gefährdeter Arten Bayerns steht. Anders als es sein Name vermuten ließe, ist der Grasfrosch übrigens nicht etwa grasgrün, sondern braun. Von Kröten ist er trotzdem leicht zu unterscheiden: Der Grasfrosch hüpft, die Kröte geht. Und auch an den Eiern lässt sich der Unterschied erkennen: Frösche legen fußballgroße Laichballen aus bis zu 4000 Eiern, während die Erdkröten-Weibchen ihre Eier sorgsam an einer Schnur aufreihen.

Eier Grasfrosch Wer schlüpft aus diesem Ei? Eier Grasfrosch Foto: Heide Frobel, Bund Naturschutz

Die Ameise Im riesigen Ameisenstaat legt nur eine Eier: die Königin. Und das fast schon im Akkord. Denn pro Tag können es mehrere 100 sein. Sie haben eine weiche Schale und sind bis zu einem Millimeter lang, also einigermaßen winzig. Trotzdem leisten Ameisen Großes: Sie beseitigen Aas und tote Insekten, setzen mehr Bodenmaterial um als Regenwürmer und durchlüften den Boden, halten zahlreiche Spinnen- und Insektenarten in Schach, verbreiten Samen von Pflanzen und sorgen in ihren Nestern für gute Keim- und Wachstumsbedingungen. Außerdem haben Insekten und Vögel sie zum Fressen gern.

So sehen Eier von Ameisen aus. Foto: Michael Schneider, Bund Naturschutz

Wer ihnen trotz all dieser Vorzüge skeptisch gegenübersteht, kann die Ameisen umsiedeln, anstatt zur chemischen Keule zu greifen: Ein umgedrehter Blumentopf mit feuchtem Stroh oder feuchter Holzwolle neben der Ameisenkolonie ist eine verlockende Unterkunft, die man einfach an eine andere Stelle bringen kann. Schutz können die Insekten nämlich gut gebrauchen: Von den 87 Ameisenarten in Bayern stehen bereits 59 auf der Roten Liste gefährdeter Arten Bayerns.