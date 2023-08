Unterbergen

Unterbergen bekommt einen neuen Dorfplatz

Der Dorfplatz in Unterbergen vor dem Feuerwehrhaus soll schöner werden und Veranstaltungen ermöglichen.

Plus Sich treffen, verweilen, Feste feiern: In Unterbergen entsteht ein neuer Dorfplatz. Im Mittelpunkt steht die alte Linde.

Der Dorfplatz im Schmie­chener Ortsteil Unterbergen soll schöner werden und den Bürgerinnen und Bür­gern einen Ort mit Aufenthaltsqua­li­tät bieten, an dem man sich gerne trifft und wo auch das eine oder an­dere Fest gefeiert werden kann. Der Gemeinderat hatte sich auf einer Klausurtagung eingehend mit diesem Thema befasst. Das Büro Kling Consult wurde mit der Planung zur Umgestaltung dieses Platzes beauftragt. In der jüngsten Gemein­deratssitzung hat nun Landschafts­architekt Ferdinand Kai­ser einen Planungsentwurf vor­ge­stellt. Die Räte brachten ihre Vor­schläge ein, die noch eingearbeitet werden sollen. Die Unterbergener Bürgerin­nen und Bürger sollen dann in einer Versammlung über die Er­gebnisse informiert werden.

Auf dem Dorfplatz vor dem Feuer­wehr­haus soll Platz geschaffen und die Zugänge großzügiger gestaltet werden. Dazu müssen die Park­plät­ze etwas rücken, damit die 5,5 Me­ter breite Straße verschwenkt wer­den kann. Neu entstehen ein Behin­dertenparkplatz, ein barrierefreier Zugang zum Feuerwehrhaus und Fahrradständer.

