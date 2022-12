Technischer Defekt: Zwei Autos und Garage stehen in Flammen

Ein BMX gerät in Unterbergen aufgrund eines technischen Defekts des Ladegeräts in Brand. Ein weiteres Auto und die Garage fangen Feuer. Der Schaden ist hoch.

In Unterbergen stand am späten Montagabend einer Garage in Flammen. Gegen 22.45 Uhr fing in der Bergstraße ein Auto Feuer. Der Geschädigte hatte laut Polizei ein neu erworbenes Ladegerät am Abend an seinen BMW X 5 angeschlossen.

Brand richtet in Unterbergen hohen Schaden an

Der BMW war in einer frei stehenden Garage abgestellt. Neben diesem stand ein Seat Ibiza. Aufgrund eines technischen Defekts geriet der BMW in Brand. Die Mutter des Geschädigten wurde durch zwei laute Knallgeräusche auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr.

Der BMW brannte komplett aus. Die Garage, sowie der danebenstehende Seat wurden durch den Brand beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30.000 Euro. (AZ)