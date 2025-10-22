Neue Funktion im Upload-Portal: Laden Sie hier Ihre Terminankündigungen hoch

Von der Mitgliederehrung bis zur Spendenübergabe, von der Feuerwehr-Leistungsprüfung bis zur Schulabschlussfeier: Das Upload-Portal für Vereine und andere Organisationen ist der direkte Weg für Ihre Artikel und Fotos in die Redaktion. Mehrere Tausend Nutzerinnen und Nutzer sind bereits registriert und schicken so Ihre Berichte an die Lokalredaktion. Jetzt kommt eine neue Funktion hinzu: Ab sofort können Sie uns darüber auch Terminankündigungen schicken.

Über das Upload-Portal der Augsburger Allgemeinen und Ihrer Heimatzeitungen können Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen, Schulen, Kirchen und anderen Gruppierungen und Institutionen seit dem vergangenen Jahr Nachberichte von Veranstaltungen und Versammlungen einreichen. Nun sind auch Terminankündigungen möglich, zum Beispiel für Konzerte, Feste, Vorträge oder Ausflüge.

Neu im Upload-Portal: Wählen Sie zwischen Terminankündigung und Bericht

Das Upload-Portal erreichen Sie über den Kurzlink www.azol.de/upload. Um es nutzen zu können, benötigen Sie einen Account auf unserer Website. Falls Sie bereits einen Account haben (zum Beispiel für einen Newsletter oder ein Abo), können Sie diesen und das zugehörige Passwort nutzen. Falls Sie noch keinen Account haben, müssen Sie sich einmalig registrieren. Eine Anleitung dazu gibt es auf der Startseite des Upload-Portals.

Wenn Sie registriert sind, können Sie Beiträge erstellen und bis zu zwei Fotos anfügen. Was neu ist: Sie können nun zwischen zwei Beitragsarten wählen: Freier Bericht oder Terminankündigung.

Vereine sollen Terminankündigungen mindestens eine Woche vorher an die Redaktion schicken

Bitte beachten Sie, dass Sie im Formular alle Pflichtfelder (diese sind mit * gekennzeichnet) ausfüllen müssen, um den Artikel abschicken zu können. So ist sichergestellt, dass die Redaktion alle nötigen Daten hat, um den Beitrag veröffentlichen zu können. Bitte laden Sie Ihre Terminankündigung mindestens eine Woche vor dem Termin bzw. dem Anmeldeschluss hoch. Falls Sie einen Berichterstatter der Redaktion auf Ihren Termin einladen möchten, schicken Sie gerne zusätzlich eine E-Mail an Ihre Lokalredaktion.

Ihre Beiträge werden im Upload-Portal automatisch gespeichert. Auf Ihrer persönlichen Startseite finden Sie eine Übersicht aller Berichte und Terminankündigungen, die Sie derzeit bearbeiten und die Sie bereits eingereicht haben.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann. Ihre Berichte werden als Pressemitteilungen gekennzeichnet und erscheinen dann online im Bereich „Vereine und Veranstaltungen“ und in der Zeitung. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! (AZ)