Uraufführung am Gymnasium Mering: Es wird „Märchenhaft modern“.

Seit September laufen die Vorbereitungen für die Musicalaufführung am Gymnasium Mering. Am Donnerstag, 24. Juli, um 19 Uhr ist es endlich so weit: Der Vorhang öffnet sich für die Uraufführung des Musicals „Märchenhaft modern“. Weitere Aufführungstermine sind Freitag, Samstag, Sonntag, 25. bis 27. Juli, ebenfalls um 19 Uhr.

Es war eine spannende Zeit für die Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen des Praxis-Seminars haben das Stück nicht nur selbst geschrieben, sondern auch die Organisation rund um die Aufführung übernommen. Angefangen von Castings für die Auswahl der Sängerinnen und Sänger, Schauspielerinnen und Schauspieler sowie der Probenwoche in der Landvolkshochschule Wies in Steingaden. Es war eine aufregende und spannende Zeit, doch jetzt steht alles: Die Kulissen und Requisiten sind bereit, die Kostüme angefertigt, die Tänze einstudiert und die Show kann beginnen. Wichtig ist auch das Technik-Team, das für perfekte Showeffekte, Licht und Ton sorgt. Unterstützt wird das P-Seminar von weiteren talentierten Schülern sowie vom Orchester des Gymnasiums. Musiklehrer Paquale Baratta stand den Schülerinnen und Schülern während der gesamten Entstehungsphase mit Rat und Tat zur Seite. Seit das Gymnasium in Mering im September 2013 seinen Betrieb aufnahm, organisiert er jährlich ein Musical in Zusammenarbeit mit Orchester und Schülerschaft.

Die fantasievolle Geschichte des Musicals „Märchenhaft modern“ dreht sich um vier Prinzessinnen, die ihre vertraute Märchenwelt verlassen, weil es ihnen in ihren Schlössern ein wenig zu langweilig wird. Sie wollen in der modernen Welt an einem großen Musikwettbewerb teilnehmen. Doch schnell zeigt sich: Der Weg zum Ruhm ist härter als gedacht. Werden sie mit der neuen, ungewohnten Umgebung zurechtkommen? Und gelingt es ihnen, sich gegen die starke Konkurrenz zu behaupten?

Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht

Das Publikum darf sich auf einen unterhaltsamen Abend voller Musik, Witz und Spannung freuen und auf einen kreativen Einblick in die Arbeit der jungen Nachwuchskünstlerinnen und -künstler des Gymnasium Mering. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Unterstützung der Projektarbeit sind willkommen. (AZ)