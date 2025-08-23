Uraufführung: "Nix für die Katz" – Ein Schelmenstück über Wahrheit, Werte und Verantwortung

Die Meringer Autorin Martina Drexler hat wieder ein neues Stück geschrieben, das am Donnerstag, 2. Oktober, im Bräustüberl zum Peterhof in Kühbach uraufgeführt wird und in Mering im Gasthaus Andechser am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Oktober, zu sehen ist. Im Bühnenstück „Nix für die Katz“ stellt das Artus Ensemble unter Leitung von Martina Drexler die subtil-pychologische Dynamik zwischen Romanfigur Till Eulenspiegel und dem Autor Hermann Bote dar. Mit Till Eulenspiegel erschuf Bote eine Figur von provozierender Kraft. Ein Schelm, der sich weder um Sitte und Anstand noch um Bußpredigten schert.

Der Schöpfer von Till Eulenspiegel zog Martina Drexler in seinen Bann

Angefangen hat alles mit einer Idee von Günter Wurm aus Unterbergen. Der Gründer von Paarkult und der Stadluni in Unterbergen hatte Drexler gefragt, ob sie Interesse an einem Stück über Till Eulenspiegel habe. Doch es war vielmehr der Autor Hermann Bote, der die Figur Till Eulenspiegel erschaffen hatte, der sie in den Bann zog. Drexler schrieb eine Rohfassung, die im privaten Rahmen aufgeführt wurde. Diese Inszenierung wurde komplett überarbeitet. Die Regie des neuen Stücks führt Alexander vom Stein, der zudem auch die Rolle des Hermann Bote übernimmt. Vom Stein ist dem Artus Ensemble seit mehreren Jahren verbunden und zudem beim Aichacher Theater Weiss im Vorstand.

Icon vergrößern Till Eulenspiegel wird zur schicksalhaften Begegnung für den Autor Hermann Bote. Foto: Alexander vom Stein Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Till Eulenspiegel wird zur schicksalhaften Begegnung für den Autor Hermann Bote. Foto: Alexander vom Stein

In Anlehnung an die Tradition des Sprechtheaters sprengt „Nix für die Katz” den Iiterarischen Rahmen auf. Tıll wird mehr und mehr zum Alter Ego seines Schöpfers Bote und treibt diesen zu produktiver Höchstleistung an. Dabei verschieben sich die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit, zwischen Zumutbarem und Narrenfreiheit immer weiter. Als Bote die Hinterlist Tills gegen die Ordnung des Iiterarischen Systems durchschaut, sieht er nur einen Ausweg, den Schabernack-liebenden Tatendrang und Größenwahn Tills zu stoppen. Allerdings hat Till anderes im Sinn. Till Eulenspiegel wird dargestellt von Ferdinand Kreitmair, der auch im Pegasus-Theater engagiert ist. Die Rolle der Nachwelt übernimmt Gitta Mayer (Neues Theater Mering). Die Musik für das Stück schuf die Meringerin Patrizia Fleig.

Till Eulenspiegel wurde dreimal getauft

Die Handlung spielt im 15. Jahrhundert vor dem Hintergrund vielfältiger politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Umwälzungen. Bürger, Tagelöhner und Handwerker erheben sich gegen Patrizierherrschaft, Zünfte und Gilden. Ablassprediger bieten Absolution gegen bare Münze. Mitten in diesen Turbulenzen stößt der Archivar und Zollschreiber Herman Bote auf Notizen zu einem gewissen Tyll Ulenspiegel in der Stadtchronik Braunschweigs. Dass dieser gleich dreimal getauft worden sei, weckt seine Neugier. Er beginnt, die Figur weiterzuentwickeln, deren Berühmtheit bis heute anhält.

„Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das Stück nicht in einem Theater, sondern in Restaurants aufzuführen“, sagt Drexler. Viele Kulturschaffende haben im Landkreis Aichach-Friedberg das Problem, eine geeignete Bühne für ihre Theaterstücke zu finden. „Doch für das Stück ‚Nix für die Katz‘ brauchen wir diese große Bühne gar nicht“, sagt Drexler. Die Verbindung von gutem Essen und Kultur sei es, die einen anderen Rahmen biete. Drexlers Sohn Simon Zerle hat für die Aufführung im Restaurant Gustavo in Augsburg sogar ein eigenes Menü entworfen. Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz war sofort mit dabei, als das Artus Ensemble anfragte. „Er war Feuer und Flamme für die Idee, im frisch renovierten Bräustüberl in Kühbach unser Stück uraufzuführen“, sagt Alexander vom Stein. In Mering wird das Stück beim Wirtshaus Andechser im traditionsreichen Treppenhaus zu sehen sein.

Termine sind am 2. und 3. Oktober im Bräustüberl in Kühbach, am 23. und 24. Oktober im Wirtshaus Andechser in Mering (Einlass jeweils 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr) und am 13. November im Restaurant Gustavo in Augsburg (Einlass 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr). Weitere Termine, Karten und Informationen unter https://artus-ensemble.de/