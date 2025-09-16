Uraufführung von „Nix für die Katz“: Ein Schelmenstück über Till Eulenspiegel

Noch proben die Schauspieler des Artus Ensemble Mering für die Uraufführung des Stücks Nix für die Katz": Ein Drama über Till Eulenspiegel und Hermann Bote. Die Geschichte über den Brauschweiger Hermann Bote, der die Figur Till Eulenspiegels im 15. Jahrhundert erschaffen hatte.

Die Geschichte von Till Eulenspiegel macht neugierig

Bote war er Chronist, Schriftsteller und Verfasser politischer Streitschriften. Vor dem Hintergrund vielfältiger politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Umwälzungen stößt der Zollschreiber Bote auf Notizen zu einem gewissen Tyll Ulenspiegel in der Stadtchronik Braunschweigs. Dass dieser gleich drei Mal getauft worden sei, weckt seine Neugier. Er beginnt, die Figur weiterzuentwickeln, deren Berühmtheit bis heute anhält. Doch Bote selbst schreibt: „Ach, wäre mir dieser Stoff nur nicht in die Finger gefallen. Dann müsste ich diesen durchtriebenen Gaukler Till Eulenspiegel nicht mundtot machen.“ Im Bühnenstück „Nix für die Katz“ thematisiert die Meringer Autorin Martina Drexler die subtil-psychologische Dynamik zwischen Romanfigur und dem Autor des ersten Bestsellers des Mittelalters. In Anlehnung an die Tradition des Sprechtheaters sprengt „Nix für die Katz” den Iiterarischen Rahmen auf. Tıll wird mehr und mehr zum Alter Ego seines Schöpfers Bote und treibt diesen zu produktiver Höchstleistung an. Dabei verschieben sich die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit, zwischen Zumutbarem und Narrenfreiheit.

Bewusst hat sich das Artus Ensemble dafür entschieden, die Aufführungen nicht in einem Theater, sondern in Verbindung mit guten Essen stattfinden zu lassen. So ist das Stück im renovierten Bräustüberl in Kühbach, im Wirthaus Andechser in Mering und im Restaurant Gustavo in Augsburg zu sehen.

Die Aufführungstermine

Termine sind am 2. und 3. Oktober im Bräustüberl in Kühbach, am 23. und 24. Oktober im Wirtshaus Andechser in Mering (Einlass jeweils 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr) und am 13. November im Restaurant Gustavo in Augsburg (Einlass 17.30 Uhr, Beginn 18 Uhr). Weitere Termine, Karten und Informationen unter https://artus-ensemble.de/