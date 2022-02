Die Volkshochschule Aichach-Friedberg startet ins Frühjahrssemester 2022

Ob bei Ausflügen, Online-Veranstaltungen oder Kursen vor Ort, privat oder beruflich: Die Vhs bietet ab März in rund 800 Kursen ein vielseitiges Angebot.

Nur noch wenige Wochen dauert es, bis die Volkshochschule (Vhs) Aichach-Friedberg am Montag, 7. März mit ihrem Frühjahrssemester startet. Seit Kurzem liegt das neue Vhs-Programmheft – die Eule – in den bekannten Auslegestellen aus, ist aber auch online verfügbar.

Die Vhs legt in ihrem Programm Wert auf Nachhaltigkeit, weshalb Angebote zum Thema entsprechend markiert sind. Von den rund 800 Kursen im Angebot sind etwa 150 für die Online-Teilnahme bestimmt. Des Weiteren organisiert die Vhs auf Anfrage auch Kurse und Veranstaltungen für Privatpersonen und Firmen. Laut der Vhs-Geschäftsleitung Susanne Gribl gibt es keine Verteilung der Eule an Haushalte, vielmehr liege die gedruckte Ausgabe zur Abholung bereit und sei auch telefonisch bestellbar.

Das bietet die Vhs Aichach-Friedberg im Frühjahr

Es empfehle sich aber immer, einen Blick auf die Website zu werfen, um bei neuen gesetzlichen Auflagen zur Corona-Pandemie und anderen Änderungen auf dem aktuellen Stand zu sein. Die Angebote erstrecken sich über den gesamten Landkreis, jedoch sind nicht alle Räumlichkeiten mehr verfügbar oder es gab Absagen der Kursleitungen. Hier bemüht sich die Vhs in beiderlei Hinsicht um Ersatzmöglichkeiten, neue Kursleitungen sind also dringend gefragt.

In ihrem Frühjahrsprogramm bietet die Bildungseinrichtung wieder zahlreiche Ausflüge und Führungen an. Altbewährtes wie Fahrten ins Lechmuseum, rollstuhlgerechte Welterbe-Wasserführungen oder Wanderungen durch die blühende Heide in der Region wechseln sich mit neuen Angeboten wie einem Motorradausflug ins Altmühltal, einer Besichtigung des Unverpackt-Ladens „Ich bin´s“ in Friedberg oder den „Friedberger Radtouren“ ab. Außerdem gibt es Bildungsreisen, zum Beispiel ins spanische Andalusien.

Der immer noch größte Fachbereich ist „Gesundheit und Bewegung“ mit Yoga- und Tanzkursen aller Art, Wirbelsäulen- und Beckenbodengymnastik oder Veranstaltungen im Freien wie Entspannung im Wald und Ganzkörpertraining. Wer gerne tanzt, findet bei Mambo, Ballett, Disco-Fox, Ladies Latin, Tango oder dem Hula-Tanz aus Hawaii das richtige Angebot.

Dagegen finden die Kurse zu Geschichte und Brauchtum vor Ort statt. In Aichach, Friedberg und Rehling gibt es Präsenzveranstaltungen zum Themenfeld „Natur und Technik".

Die Vhs bietet etwa Kurse zum Malen oder Töpfern

Daran schließen die Angebote der „Jungen Vhs“ an, die vom Ausflug ins Lechmuseum über Basteln, Malen und Stricken bis hin zum Erlernen eines Musikinstruments oder Kinderkochkursen reichen.

Im Bereich „Kultur und Gestalten" sind experimentelles Malen oder Töpfern geboten. Auch die Nachhaltigkeit findet hier ihren Platz, etwa beim Nähkurs „Trendige Turnbeutel" oder dem „Freien Stricken aus strapazierten Stoffen". Anfängerkurse im Häkeln und Stricken gibt es genauso wie im komplizierten Musterstricken für Profis. Auch Musikstunden sind buchbar, sogar im Dudelsackspiel.

Im Feld „Beruf und EDV" bietet die Vhs verschiedene Kurse zur Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung an. Neben dem Erlernen von Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder dem Fotobucherstellen sind auch spezielle Themen wie die virtuelle Zusammenarbeit im Team, Sicherheit im Netz für ältere Menschen oder der Datenschutz auswählbar.

Info: Die Anmeldung zu den Kursen und Veranstaltungen des Frühjahrsprogramms der Volkshochschule Aichach-Friedberg ist wie folgt möglich:

Online auf der Webseite der Vhs

Telefonisch unter 08251/87370

Per Fax an 08251/873716

Per E-Mail an anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de

Persönlich oder per Post VHS , Steubstraße 3, 86551 Aichach

(AZ)