Dank und Anerkennung für treue Verkehrshelfer in Ried-Hörmannsberg

Seit 2011 sorgen engagierte Frauen und Männer in der Gemeinde Ried als ehrenamtliche Verkehrshelfer für mehr Sicherheit auf den Schulwegen. Sie stehen Tag für Tag bei Wind und Wetter an den Gefahrenstellen und ermöglichen den Schulkindern einen sicheren Schulweg – ein Einsatz, der von allen Seiten hohe Wertschätzung erfährt. Als kleines Zeichen des Dankes lud Bürgermeister Erwin Gerstlacher die Verkehrshelferinnen und Verkehrshelfer zu einem gemeinsamen Essen ein. In seiner Begrüßung würdigte 2. Bürgermeister Franz-Josef Mayer den langjährigen und verlässlichen Einsatz der Ehrenamtlichen, die mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit und zum Schutz der Kinder leisten. Er fand anerkennende Worte und betonte, wie wertvoll diese Aufgabe auch für die Gemeinde sei. Zwischenzeitlich sind knapp 30 Damen und Herren in Ried und Hörmannsberg an kritischen Querungsstellen im „Einsatz“. Helmut Beck, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg, dankte den Anwesenden ebenfalls für ihr großes Engagement. „Verkehrshelfer zeigen Präsenz, geben Orientierung und schenken Vertrauen – den Kindern wie auch den Eltern“, so Beck. „Sie tragen entscheidend dazu bei, dass Kinder die Straßen sicher überqueren können und Eltern ihre Kinder mit einem guten Gefühl zur Schule schicken.“ Im Namen der Landesverkehrswacht Bayern und der Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ durfte Helmut Beck zudem mehrere langjährige Helfer ehren. Für ihr zehnjähriges Engagement erhielten Petra Oberhuber-Kratzer (Organisatorin), Peter Jäger, Friedrich Sonntag, Peter Schlemmer und Paul Steinhart aus Hörmannsberg eine Ehrenurkunde, einen Pin mit silbernem Sockelschild samt Präsent.

