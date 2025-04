Verkehrsunfall mit Tanklaster auf der Autobahn A8

Ein folgenreicher Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart am Derchinger Berg. Wegen einer Baustelle an der Anschlussstelle Friedberg gab es einen Rückstau. Gegen 7.30 Uhr war hier ein Tanklastwagen unterwegs, der über 30.000 Liter Heizöl transportierte. Neben ihm fuhr ein PKW Skoda. Laut der Autobahnpolizei Gersthofen bemerkten beide Fahrer den Rückstau und bremsten rechtzeitig ab.

Bei Unfall auf der A8 kracht ein Sprinter in einen Tanklastwagen

Von hinten kam jedoch ein Sprinter, dessen ukrainischer Fahrer nicht mehr verlangsamen konnte. Er versuchte, sein Fahrzeug dazwischen zu lenken, doch die Lücke war zu eng. Entsprechend krachte er mit viel Wucht ins hintere linke Heck des Tanklasters. Dieser blieb schwerbeschädigt am rechten Fahrbahnrand stehen. Am Sprinter entstand Totalschaden und auch der Skoda war leicht beschädigt. Die Autobahnpolizei schätzt den Schaden vorsichtig auf 50.000 Euro. Dennoch verlief der Unfall noch glimpflich. Denn keiner der Fahrer wurde verletzt.

Die Feuerwehr und der Autobahnbetreiber waren für die Räumung vor Ort. Bis ca. 10 Uhr war die Autobahn auf zwei Spuren gesperrt, nur ein Fahrstreifen blieb offen. Entsprechend kam es zu einem Rückstau bis Dasing. In dem Rückstau ereignete sich dan noch ein weiterer, kleinerer Auffahrunfall ohne Verletzte. In Gegenrichtung war es auf der A8 im Laufe des Vormittags im Bereich der Anschlussstelle Augsburg West ebenfalls zu einem Unfall mit zwei PKW gekommen, der zu Behinderungen führte.