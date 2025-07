Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall auf der AIC25

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend gegen 19.20 Uhr auf der AIC25 bei Friedberg ereignet. Ein Autofahrer war dort in Richtung Autobahn A8 unterwegs. Laut Polizei kam er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Wie die Polizei berichtet, wurden ein Mitfahrer des Unfallverursachers und der Fahrer des entgegenkommenden Wagens leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 65.000 Euro. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kollision Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis