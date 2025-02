Zwei Autos stoßen in Friedberg auf Kreuzung zusammen

Am Donnerstag sind zwei Autos in Friedberg im Bereich der Segmüller-Kreuzung zusammengestoßen. Laut der Polizei Friedberg fuhr der 83-jährige Unfallverursacher gegen 11.20 Uhr in den Kreuzungsbereich ein, trotz roter Ampel. Dabei stieß er mit dem Fahrzeug, das Vorfahrt hatte, zusammen. Dessen Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 12.000 Euro. (AZ)

