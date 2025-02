Autofahrerin wird bei Unfall in Kissing leicht verletzt

Am Montag hat es in Kissing an der Kreuzung Schulstraße/Ehgartenstraße einen Verkehrsunfall gegeben. Gegen 13.15 Uhr fuhr eine 30-Jährige mit ihrem Opel von der Ehgartenstraße in die Kreuzung ein und übersah dabei den von rechts kommenden Mercedes, der Vorfahrt hatte. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde die 30-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus und beide Autos mussten abgeschleppt werden. Laut der Polizei Friedberg beläuft sich der Sachschaden auf circa 30.000 Euro. Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen die Fahrerin des Opels aufgenommen. (AZ)

