Musiksommer: Karten für „Romantischen Abend“ zu gewinnen

Lieben Sie die Romantik? Dann ist das Konzert am Samstagabend im Rahmen des Friedberger Musiksommers das Richtige für Sie. Ab 19.30 Uhr heißt es am 30. August in der Rothenberghalle nämlich „Von Brahms bis Carmen - ein romantischer Abend mit dem Festival-Ensemble“. Wir verlosen Karten für die Veranstaltung.



Das Festival-Ensemble mit 14 international renommierten Musikerinnen und Musikern präsentiert einen Abend mit großer Musik von Brahms, Fauré und Bizet. Karl-Heinz Steffens hat wieder hochkarätige Solistinnen und Solisten nach Friedberg eingeladen, die immer gerne die besondere Atmosphäre dieses Festivals genießen und mit ihrer Spielfreude das Publikum begeistern.

Friedberger Musiksommer: So gewinnen Sie Tickets

Wenn Sie Tickets gewinnen möchten, schreiben Sie bitte eine Mail mit dem Betreff „Musiksommer: Romantik“ an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Donnerstag um 9 Uhr.

Bitte geben Sie Ihren Namen und Adresse an; die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Karten für diese und weitere Veranstaltungen des Musiksommers gibt es unter Telefon 0821/609299 oder E-Mail info@friedberger-musiksommer.de, alle Infos unter: www.friedberger-musiksommer.de.

