Vernissage in Ried zeigt die Kraft des kreativen Ausdrucks

Während draußen die Blätter in leuchtenden Herbstfarben tanzten, entfalteten sich im Foyer der Gemeindeverwaltung Ried ähnliche Farbklänge: Braun, Gelb, Gold, Rot und Grün – jene Töne, die Künstlerin Traudl Nebert so liebt. Zu der Vernissage ihrer Ausstellung „Abstrakte Malerei“ waren zahlreiche Besucherinnen und Besucher von nah und fern gekommen, um diese Liebe zur Farbe in jedem Pinselstrich nachzuspüren.

Rathaus in Ried soll ein Ort lebendiger Farben sein

Zweiter Bürgermeister Franz-Josef Mayer freute sich sichtlich darüber, dass sich das Foyer in „einen Ort lebendiger Farben, neugieriger Begegnungen und inspirierender Gespräche“ verwandelte. Dem konnte sich Quartiersmanagerin Claudia Bordon-Vieler, die die Ausstellung organisiert hatte, nur anschließen. Sie betonte, wie wichtig es sei, durch Farben und Formen Emotionen sichtbar zu machen. Die Vernissage, die im Rahmen des Projekts „Kunst & Kultur von, mit & für Seniorinnen“ stattfand, bot nicht nur einen Einblick in das Schaffen der Künstlerin, sondern auch einen Raum für Austausch und Gemeinschaft. Zwischen den Leinwänden entwickelten sich Gespräche über Kunst, Leben und die Freude am kreativen Ausdruck – Themen, die alle Generationen verbinden.

Traudl Nebert, seit nunmehr 20 Jahren künstlerisch tätig, erklärte in ihrer Ansprache, wie sie in der abstrakten Malerei „Freiheit und Emotion zugleich“ findet. Ihre Werke spiegeln Bewegungen, Lichtspiele und innere Stimmungen wider, die im Zusammenspiel der Farben ihre eigene Dynamik entfalten. In ihren abstrakten Werken fängt Traudl Nebert die Essenz des Herbstes ein – nicht durch Formen, sondern durch das Spiel der Farben. Braun- und Goldtöne verschmelzen mit Rot und Grün zu Kompositionen, die Bewegung und Tiefe zugleich ausstrahlen.

Wie fallende Blätter, die sich im Wind verlieren, scheinen auch ihre Pinselstriche frei, intuitiv und doch voller innerer Ordnung. So entstehen Bilder, die nicht den Herbst abbilden, sondern sein Gefühl spürbar machen – jene leise Melancholie, die im warmen Licht eines goldenen Oktobertages liegt.

Traudl Nebert zeigt herbstliche Poesie in Ried

So etwa ihr Lieblingsbild, das braune und grüne Blätter zeigt, die sich im Spiel von Licht und Schatten sanft zu bewegen scheinen. Wie viele ihrer Werke fängt es die stille Poesie des Herbstes ein. Auch der Hirsch, der aus einem herbstlichen Wald direkt auf die Betrachtenden zuzuschreiten scheint, strahlt jene Kraft und Würde aus, die die 76-Jährige in ihren Bildern mit Farbe und Form einfängt – eindrucksvoll, emotional und doch voller Ruhe. Aus jedem ihrer Werke spricht Lebenserfahrung. Doch zu sagen, ihre Bilder lebten nur davon, würde ihnen nicht gerecht. Sie erzählen vielmehr von Neugier, Offenheit und der Freude am Entdecken – Qualitäten, die in jeder Phase des Lebens neue Ausdrucksformen finden.

Der Hirsch strahlt jene Kraft und Würde aus, die Traudl Nebert in ihren Bildern mit Farbe und Form einfängt. Foto: Christine Hornischer

Die vielen Gäste zeigten sich beeindruckt von der Vielfalt der ausgestellten Arbeiten. Bei einem Glas Wein und Fingerfood klang der Abend in gemütlicher Atmosphäre aus – ganz im Sinne des Projekts, das die kulturelle Teilhabe älterer Menschen sichtbar und erlebbar machen möchte. Die Ausstellung „Abstrakte Malerei“ ist noch bis Weihnachten im Foyer der Gemeindeverwaltung Ried zu sehen. Seit Jahren finden immer wieder Kunstausstellungen im Rieder Rathaus statt. Kümmerin Claudia Bordon-Vieler will so die Vielfalt der regionalen Künstler ans Tageslicht bringen – und die sind meistens älter. Ried hat in puncto Seniorenarbeit eine Leuchtturmfunktion, die im Wittelsbacher Land einmalig ist.

Die Ausstellung im Rathaus, Sirchenrieder Straße 1, Öffnungszeiten, Dienstag 7.15 bis 12 Uhr, Donnerstag 14 bis 18 Uhr, Freitag 7.15 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung. Die Ausstellung „ist noch bis Weihnachten im Foyer der Gemeindeverwaltung Ried zu sehen.