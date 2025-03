Zuhause gesucht: In der zehnjährigen Schäferhündin steckt viel Lebensfreude

Die freundliche Schäferhündin Aja wartet sehnsüchtig auf ihr neues, ruhiges Zuhause. Obwohl sie auf etwa zehn Jahre geschätzt wird, steckt in ihr die Energie eines deutlich jüngeren Hundes – sie bewegt sich agil und verspielt wie eine Fünf- bis Siebenjährige. Aja liebt es, ihre Umgebung zu erkunden, interessiert sich für alles Neue und trägt mit großer Begeisterung kleine Gegenstände wie Stöckchen spazieren.

Icon Vergrößern Für die Hündin werden hundeerfahrene Menschen oder engagierte Anfänger mit Garten gesucht. Foto: Natalie Gauggel Icon Schließen Schließen Für die Hündin werden hundeerfahrene Menschen oder engagierte Anfänger mit Garten gesucht. Foto: Natalie Gauggel

Tiere suchen ein Zuhause: Freundliche Schäferhündin braucht auch Ruhephasen

Menschen gegenüber ist sie äußerst aufgeschlossen. Ob vertraute Bezugspersonen oder Fremde, Aja begegnet allen freundlich und ohne Scheu. Sie ist stubenrein und bereit, noch dazuzulernen, denn als Hund aus dem Auslandstierschutz muss sie sich in manchen Dingen erst noch orientieren. Trotz ihrer Lebensfreude benötigt sie aber auch immer wieder Ruhephasen, um neue Kraft zu schöpfen.

Aja möchte gern ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen oder engagierten Anfängern, die ihr Sicherheit und Liebe schenken. Ein Garten, in dem sie sich austoben kann, wäre ideal. Falls Kinder in der Familie leben, sollten sie bereits etwas älter sein (ab etwa zehn Jahren), da jüngere Kinder für sie zu ungestüm sein könnten. Mit Rüden versteht sich Aja gut, aber Katzen gehören nicht zu ihren Freunden. Sie wurde abgegeben, weil sie mit anderen Hündinnen nicht so gut klarkommt.

Hündin aus dem Tierheim bei Augsburg hat nur noch ein Ohr

Optisch hat sie eine kleine Beeinträchtigung. Sie hat nur ein Ohr. Das zweite musste wegen eines Blutohrs entfernt werden. Sie ist tierärztlich gecheckt, geimpft und gechippt. Wer Aja ein warmes Plätzchen und ein liebevolles Zuhause bieten möchte, bekommt eine treue Begleiterin, die noch viele schöne Jahre voller Lebensfreude vor sich hat. Wer die Schäferhündin kennenlernen will, kann telefonisch oder per Mail einen Termin vereinbaren.

Kontakt des Tierheims Lecharche (Neue Bergstraße 101 in Friedberg): 0821-4552900 oder info@tierschutz-augsburg.de. (AZ)