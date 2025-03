Fluglärm über Mering – das steckt dahinter

Der Tag neigt sich zu Ende, es wird dunkel und auf den Straßen kehrt langsam Ruhe ein. Doch dann ist plötzlich ein lautes Dröhnen zu hören. Kampfflugzeuge lärmen über Mering. Den Menschen in der Marktgemeinde sind vergangene Woche lautstarke Manöver aufgefallen, immer in den Abendstunden. Leser haben sich deshalb an unsere Redaktion gewandt. Tatsächlich bestätigt das Luftfahrtamt der Bundeswehr Aktivitäten zum fraglichen Zeitraum. Das sind die Hintergründe.

Gönül Frey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fluglärm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis