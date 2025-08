Landrat Metzger erklärt die Gründe für seinen Rückzug aus der Politik im Video-Interview

Seit Freitag ist es offiziell: Klaus Metzger, seit 2014 Landrat von Aichach-Friedberg, wird kein drittes Mal kandidieren. Die CSU wird im Herbst den Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko, 51 Jahre, nominieren. Metzger, 62 Jahre, hatte sich in den vergangenen Monaten bei Fragen nach einer dritten Kandidatur bedeckt gehalten. Seit 2014 ist er Landrat. Damals hatte der Schulamtsdirektor sich als parteiloser Kandidat, der seinen Wohnsitz im Landkreis Augsburg hat, in der Stichwahl knapp gegen Sepp Bichler von den Unabhängigen durchgesetzt. 2020 holte er, mittlerweile CSU-Mitglied, im ersten Anlauf zwei Drittel der Stimmen. Als Landrat genießt er - bei allen Meinungsunterschieden - parteiübergreifend Ansehen. Im Pressegespräch sprach er nun sehr offen über den Weg zu seiner Entscheidung und die Gründe dafür: „Es waren zwei schwierige Amtszeiten. Manches ging an die Substanz.“ Wie er den Schritt genau begründet, was er Peter Tomaschko mit auf den Weg gibt und warum der Landtagsabgeordnete aus Merching gerne Landrat werden will, berichten die beiden im Interview mit unserer Redaktion.

