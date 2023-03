Störungen bei Vodafone: Ursache ist wohl gefunden

Seit Tagen kommt es bei Vodafone Deutschland im Großraum Augsburg, in Neu-Ulm und Günzburg zu Problemen. Auch wenn der Grund für die Störung bekannt ist, tritt sie am Dienstag wieder auf.

Es war mehr als nur ärgerlich. In den sozialen Medien liefen ab 15.50 Uhr die Meldungen von Störungen beim TV- und Internetempfang über den Anbieter Vodafone Deutschland ein. Betroffen war der Großraum Augsburg, die Landkreise Aichach-Friedberg, Neu-Ulm und Günzburg. Nutzerinnen und Nutzer aus dem Allgäu meldeten ebenfalls: "Seit 15.50 Uhr ist der Bildschirm schwarz."

Vodafone-Störung betrifft Großraum Augsburg, Neu-Ulm und Günzburg

"Das ist nun schon seit Tagen das gleiche Spiel", moniert eine Frau aus Mering über Facebook. Sie und noch viele weitere Personen meldeten über vier Tage hinweg immer zur selben Uhrzeit Störungen beim TV-Empfang über Kabel. "Und niemand ist an der Hotline von Vodafone erreichbar", ärgert sich ein weiterer Fernsehzuschauer. Das habe doch langsam System. Andere Betroffene haben wiederum auch Störungen bei der Internetnutzung.

Bei Vodafone Deutschland wusste man sich zunächst keinen Rat bestätigte aber die Ausfälle: "Es ist in der Tat so, dass diese Störung seit einigen Tagen immer nahezu zur selben Uhrzeit auftritt", sagte Thomas Martha von der Pressestelle von Vodafone. Er empfahl den Restart des betroffenen Netzelements. So habe die Störung bislang immer behoben werden können. Martha erklärte: "Unsere Technik-Kollegen arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung des Problems."

Internet- und TV-Ausfälle in der Region

Jetzt scheint die Ursache geklärt: "Die Einschränkung wurde durch einen erstmalig aufgetretenen Software-Fehler in einem Übertragungssystem verursacht." Da der Fehler jeweils nur kurzzeitig auftrat, gestaltete sich die Eingrenzung und Fehlerbeseitigung schwierig. "Der Software-Fehler wurde nun durch den System-Lieferanten gefixt", sagt Martha. Vodafone geht daher davon aus, dass der Fehler nicht mehr auftreten werde. "Gleichzeitig entschuldigen wir uns bei allen Kundinnen und Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten", so Martha weiter.

Eine Kissingerin meldete sich aber am Dienstagnachmittag in der Redaktion: "Keinesfalls ist da etwas behoben." Zeitgleich sei auch Mering betroffen. "Das kann doch nicht sein, keiner kümmert sich darum." Und: "Von wegen Ursache gefunden. Es geht soeben schon wieder los, das Internet ist weg", teilt ein Betroffener aus Günzburg gegen 16 Uhr mit.

In Günzburg kam es schon mehrmals zu Vodafone-Störungen

Auch Barbara Hellenthal aus Günzburg ärgerte sich tagelang über die Störungen und wandte sich schließlich an unsere Redaktion: "Ich zahle Gebühren für das Kabelfernsehen und ich zahle den gesetzlich geregelten Pflichtbeitrag an die GEZ-Zentrale", sagt sie. Dafür möchte sie dann auch die Sicherstellung der Leistung, und nicht über Tage hinweg vor "einem schwarzen Bildschirm sitzen". Mit ihrer Meinung ist sie nicht allein. Viele Leserinnen und Leser beschweren sich in Facebook-Kommentaren über das Verhalten von Vodafone, für einige ist das Maß jetzt voll: Sie möchten zu einem anderen Anbieter wechseln.

Laut Hellenthal ist der Ausfall des Kabelfernsehens zumindest im Bereich Günzburg schon mehrmals vorgekommen, ohne jemals einen finanziellen Ausgleich von Vodafone bekommen zu haben. Allerdings noch nie in dem Ausmaß, wie es diese Woche war, berichtet sie. Die Günzburgerin habe sich deswegen auch an die Beschwerdestelle des öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunkrats, sowie an die entsprechende Stelle des Rundfunkbeitrags und an die Verbrauchschutzzentrale Bayern gewandt. Bisher ohne Erfolg.