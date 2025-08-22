Zum Kirchtagsbesuch in Völs am Schlern, Südtirol

Maria Himmelfahrt ist für die Südtiroler Gemeinde Völs am Schlern der höchste Feiertag. Immer herzlich willkommen sind die mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Gemeinde Völs ausgezeichneten Martha Reißner und Manfred Losinger, zusammen mit ihren Ehepartnern Franz und Brigitte, zu diesem Festtag in Partnerstadt.

Eine Fahrt auf dem Festwagen

Am Kirchtag begann das festliche Hochamt bereits um 9 Uhr, mit anschließendem Umzug der Kirchengemeinde, Fahnenabordnungen und Musikkapelle und einer geschmückten Marienstatue. Schon um 14 Uhr startete der traditionelle Umzug zum Festplatz mit vielen Vereinen, Gruppen aus Völs und der Umgebung. Zusammen mit den Rodel-Weltcupsiegern Andrea Vötter und Patrick Pigneter wurden die Ehepaare Losinger und Reißner auf einem Festwagen zum Festnachmittag gefahren. Hier gab es dann die Gelegenheit, mit Landeshauptmann Arno Kompatschen über die langjährige Freundschaft zwischen Völs und Friedberg zu reden und Neuigkeiten auszutauschen.

Wanderung zur Tuffalm

Die Wanderung zur Tuffalm und zum Hofer Alpl gehört zu jedem Besuch in Völs dazu. Mit Maria und Hans Nössing, die immer noch aktiv bei Planungen und Organisationen mitwirken, waren die Friedberger auch Gast bein Sommerkonzert des Männerchores Völs und beim Polentafest in Seis. Von Manfred Losinger wurde für heuer noch eine Törgelenfahrt angesprochen und ein Gegenbesuch unserer Freunde beim Friedberger Advent. Auch eine gegenseitige Kunstausstellung ist angedacht. Bürgermeister Otmar Stampfer bekräftigt, dass nur mit gegenseitigen Aktionen die Partnerschaft weiterlebt.

