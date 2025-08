Das Friedberger Volksfest startet mit guter Laune ins erste Wochenende

Mit der Bierprobe auf dem Marienplatz, dem traditionellen Einzug und dem Bieranstich im Festzelt startete am Freitagabend das Friedberg Volksfest. Es lockt wieder mit einigen neuen Fahrgeschäften.

Unter anderem wird das Laufgeschäft „Rio“, das zuletzt 2018 in Friedberg zu sehen war, für tropischen Flair und Unterhaltung sorgen. Erstmals dabei ist auch die Schaukel „Projekt 1“, die mit ihrer imposanten Höhe für Nervenkitzel sorgt. Der „Musik Express“ bringt mit seiner nostalgischen Optik und moderner Musik eine stimmungsvolle Mischung auf den Platz, während der neue „The Real Shake“ – ein Breakdance mit Überschlag – ein echtes Highlight für Adrenalin-Fans ist. Altbekannte Klassiker wie der Autoscooter oder das beliebte Kettenkarussell runden das Angebot ab.

Im Festzelt auf dem Friedberger Volksfest 2025 ist viel Programm

Gleich am ersten Wochenende ist im Binswanger-Zelt viel geboten: Am Samstag, 2. August, haben sich ab 19 Uhr die Illertaler angesagt. Die Band ist die absolute Lieblingsband von Festwirt Thomas Kempter: „Sie spielen Blasmusik auf so ganz besondere Art.“ Zuvor findet der Hans-Böller-Lauf in der Ludwigstraße statt, den der Verkehrsverein Friedberg wieder organisiert. Start des Staffellaufs ist um 18 Uhr in der Ludwigstraße.

Auf geht's zum Friedberger Volksfest! Foto: Allen Xu

Der Sonntag, 3. August, beginnt um 10 Uhr mit dem Zeltgottesdienst, den Pater Christoph Lentz, Rektor der Pallottiner in Friedberg, zelebriert. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von den Aretsrieder Musikanten. Anschließend ist Weißwurstfrühschoppen, ebenfalls mit den Aretsrieder Musikanten. Ab 18 Uhr spielt die Schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen.

Festbusse zum Friedberger Volksfest 2025

Tischreservierungen im Festzelt (die Maß kostet übrigens 11,30 Euro) können direkt auf der Webseite des Binswanger-Zeltes getätigt werden unter binswanger-zelt.de.

Um den Besucherinnen und Besuchern nach einem schönen Tag auf dem Volksfest eine angenehme und unkomplizierte Heimfahrt zu ermöglichen, stellt die Stadt Friedberg auch in diesem Jahr wieder einen kostenfreien Volksfestshuttle zur Verfügung. Während der Dauer des Volksfests verkehren abends kostenfreie Busse vom Festplatz in die umliegenden Orte. Der Fahrplan kann unter dem Stichwort „Bus & Bahn“ auf der städtischen Homepage www.friedberg.de eingesehen werden.