Infos zum Friedberger Volksfest 2022: Programm, Termine und Reservieren

Vom 5. bis zum 15. August findet das Friedberger Volksfest 2022 statt. Hier gibt es die Infos rund um Termine, Programm und Reservierung.

Im August findet das Volksfest 2022 in Friedberg statt. Wie das Programm aussieht, wann welche Band spielt und wie man einen Tisch im Binswanger Bierzelt reservieren kann - all das erfahren Sie hier. Außerdem gibt es Informationen zum Feuerwerk.

Volksfest Friedberg 2022: Termine und Öffnungszeiten

Das Volksfest Friedberg 2022 findet im August statt und dauert etwas weniger als zwei Wochen: Von Freitag, 5. August, bis Montag, 15. August, öffnet das Bierzelt auf dem Friedberger Volksfest seine Planen und die Fahrgeschäfte ihre Tore.

Öffnungszeiten Fahrgeschäfte

Werktags: ab 14 Uhr

Sonn- und Feiertags: ab 11 Uhr

Öffnungszeiten Bierzelt

Montag - Samstag: ab 11.30 Uhr

Sonntag und Montag, 15. August: ab 10 Uhr

Friedberger Volksfest 2022: Programm

Was ist auf dem Volksfest in Friedberg im Bierzelt geboten, welche Band spielt wann und gibt es wieder den Tag des Bieres? Wir haben die Informationen für Sie gesammelt.

Freitag, 5. August

18.00 Uhr: Standkonzert mit Bierprobe auf dem Friedberger Marienplatz

18.30 Uhr: Auszug der Vereine zum Festplatz

19.00 Uhr: Eröffnung des Volksfestes Friedberg durch den 1. Bürgermeister und Bieranstich

durch den 1. Bürgermeister und Bieranstich Musik: "Freibier"

Samstag, 6. August

Musik: "Die Eslarner"

Sonntag, 7. August

11.00 Uhr: Frühschoppen mit den "Aretsrieder Musikanten"

Mittagessen: Ochs vom Spieß

Musik ab 18.00 Uhr: "Blas & Band"

Montag, 8. August

13.00 Uhr bis 17.00 Uhr: Seniorennachmittag mit verbilligten Preisen, Musik: "Stadtkapelle Friedberg "

" Musik ab 18.00 Uhr: "Lukas Bruckmeyer und seine Böhmischen Kameraden"

Dienstag, 9. August

"Goißen-Tag": 1 Goißenmaß für 9,50 Euro

"Hendl-Tag": halbes Hähnchen ab 7,90 Euro

14.00 Uhr - 18.00 Uhr: Familientag mit verbilligten Preisen

15.00 Uhr: Marionettentheater "Die verzauberte Prinzessin"

Musik ab 18.00 Uhr: "Get that"

Mittwoch, 10. August

" Tag des Bieres ": Maß Bier für 7,50 Euro

": Maß Bier für 7,50 Euro Musik ab 18.00 Uhr: "Partyräuber"

Donnerstag, 11. August

ab 17.00 Uhr: "Haxn-Tag"

Musik ab 18.00 Uhr: "Nachtstark"

Freitag, 12. August

Musik ab 19.00 Uhr: "Münchner G'schichtn"

22.00 Uhr: Feuerwerk

Samstag, 13. August

Musik ab 19.00 Uhr: "VOLLESBRETT!"

Sonntag, 14. August

11.00 Uhr: Country Frühschoppen mit Linedance

Musik ab 11.00 Uhr: "WhyNotBand"

Musik ab 19.00 Uhr: "Musikuss"

Montag, 15. August

11.00 Uhr: Frühschoppen

Musik ab 11.00 Uhr: "Schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen"

Musik ab 18.30 Uhr: "Königlich Bayerisches Vollgas Orchester"

Das Programm im Binswanger Zelt auf dem Volksfest Friedberg kann sich gegebenenfalls ändern.

Volksfest Friedberg 2022: Tischreservierung im Bierzelt

Um eine Reservierung im Bierzelt auf dem Friedberger Volksfest vor Beginn des Festzeltbetriebes zu hinterlegen, muss man sich per Mail bei den Beitreibern melden - das ist auch per Kontaktformular möglich. Reservierungen sind erst nach Rückbestätigung gültig, welche bis zu fünf Arbeitstage dauern kann. Wer bis 18 Uhr nicht an seinem Tisch ist, dessen Reservierung wird ungültig.

Für Freitage und Samstage können keine Tische auf dem Volksfest Friedberg reserviert werden. Während des Festzeltbetriebs kann nur telefonisch reserviert werden, unter der Nummer 0821/2 99 40 41. (AZ)