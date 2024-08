Friedberger Volksfest 2024: Programm, Öffnungszeiten und Reservierung

Das Friedberger Volks- und Heimatfest hat seit 1928 in Schwaben Tradition. Mit nur einer Unterbrechung während der Kriegszeit findet es seit jeher jährlich statt. Mit daran beteiligt sind vor allem die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder des Verkehrsvereins Friedbergs, dank denen die Veranstaltung überhaupt zustande kommt.

Vom 2. August bis zum 11. August 2024 sind alle Besucher zum diesjährigen Volksfest in Friedberg eingeladen. Neben diversen Fahrgeschäften erwartet Sie ein großes Bierzelt mit Biergarten und ein Angebot an Essen und Getränken. Neben dem Friedberger Volksfest beherbergt die Stadt auch andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel Reggae in Wulf.

Doch wie sieht das Programm genau aus? An welchen Öffnungszeiten müssen sich die Besucher orientieren? Und welche Möglichkeiten haben die Gäste, um sich einen Tisch beim Friedberger Volksfest 2024 zu reservieren? Alle diese Fragen beantworten wir Ihnen in unserem Artikel.

Das Programm beim Friedberger Volksfest 2024

Auch 2024 setzt sich das Programm beim Friedberger Volksfest aus Fahrgeschäften, einem Biergarten und diversen Live-Veranstaltungen zur Unterhaltung zusammen. Laut der offiziellen Facebook-Seite der Veranstaltung gibt es in diesem Jahr eine Überraschung: Zum ersten Mal nach 16 Jahren wird sich während des Festes in knapp 43 Metern Höhe ein Riesenrad über die Dächer von Friedberg recken. Ebenfalls wieder mit dabei sei auch das Fahrgeschäft Bayern Breaker, der nach zwei Jahren sein Comeback beim Friedberger Volksfest feiert. Natürlich dürfen auch Klassiker wie Autoscooter nicht fehlen. Am 2. Tag des Volksfestes findet zudem der jährliche Hans-Böller-Lauf statt. Dieser gehört seit drei Jahrzehnten zum Friedberger Volksfest dazu.

Das Riesenrad ist zurück auf dem Friedberger Volksfest und nun steht es auch. Die Friedberger Volksfest öffnet am Freitag seine Pforten und geht es bis zum Sonntag, 11. August.

Hier finden Sie das vollständige Programm vom Friedberger Volksfest 2024 in der Übersicht:

Freitag, 2. August 2024

18.00 Uhr: Standkonzert mit Bierprobe, Stadtkapelle Friedberg und dem Spielmannszug Mering auf dem Marienplatz

18.30 Uhr: Auszug der Vereine zum Festplatz

19.00 Uhr: Eröffnung und Bieranstich mit 1. Bürgermeister Roland Eichmann

Ab 19.00 Uhr: Musik „Münchner G‘schichten“

Öffnungszeiten Platz/Zelt 16 bis 0 Uhr.

Samstag, 3. August 2024

18.00 Uhr: Hans-Böller-Lauf in Friedberg

19.00 Uhr: Musik „Ois Easy“

Öffnungszeiten Platz 14 bis 0, Zelt 11.30 bis 0 Uhr.

Sonntag, 4. August 2024

10.00 Uhr: Zeltgottesdienst

11.00 Uhr: Musikalischer Weißwurstfrühschoppen, Musik „Aretsrieder Musikanten“

18.00 Uhr: Musik „Lukas Bruckmeyer und seine Böhmischen Kameraden“

Öffnungszeiten Platz 11 bis 23, Zelt 10 bis 23 Uhr.

Montag, 5. August 2024

Ab 13.00 bis 17.00 Uhr: Tag der älteren Bürger der Stadt Friedberg, Musik „Stadtkapelle Friedberg“

18.00 Uhr: Musik „leckomio“

Öffnungszeiten Platz 14 bis 23, Zelt 11.30 bis 23 Uhr.

Dienstag, 6. August 2024

Ab 14.00 Uhr: Familientag mit verbilligten Preisen bei den Fahrgeschäften bis 18:00 Uhr

15.00 Uhr: Musik „Die Donikki Crew“, Gute-Laune-Kinder-Konzert-Party

18.00 Uhr: Musik „Get That“

Familien-Tag und Goißen-Tag: 1 Goißenmaß ganztägig für nur 9,80 €

Öffnungszeiten Platz 13 bis 23, Zelt 11.30 bis 23 Uhr.

Mittwoch, 7. August 2024

18.00 Uhr: Musik „Die VolXX LIGA“

Tag des Bieres, nur 7,50 Euro

Öffnungszeiten Platz 14 bis 23, Zelt 11.30 bis 23 Uhr.

Donnerstag, 8. August 2024

18.00 Uhr: Musik „SOS“

Tag der Vereine und Betriebe

Öffnungszeiten Platz 14 bis 23, Zelt 11.30 bis 23 Uhr.

Freitag, 9. August 2024

19.00 Uhr: Musik „ILLERTALER“

Ca. ab 22.15 Uhr: Brillant-Feuerwerk

Öffnungszeiten Platz 14 bis 0, Zelt 11.30 bis 0 Uhr.

Samstag, 10. August 2024

19.00 Uhr: Musik „Musikuss“

Öffnungszeiten Platz 14 bis 0, Zelt 11.30 bis 0 Uhr.

Sonntag, 11. August 2024

11.00 Uhr: Bayerisch-Amerikanischer Frühschoppen mit Weißwürsten und Linedance, Musik „WhyNotBand“

18.00 Uhr: Musik „ROCKSPITZ“

Öffnungszeiten Platz 11 bis 23, Zelt 10 bis 23 Uhr.

Friedberger Volksfest 2024: Das sind die Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten des Volksfestes variieren abhängig vom Tag. Während das Bierzelt an sechs Tagen der Woche täglich ab 11.30 Uhr öffnet, steht es den Gästen sonntags bereits ab 10 Uhr zur Verfügung. Die Veranstaltungen am Abend beginnen, mit der Ausnahme vom 9. und 10. August, immer ab 18 Uhr. Den Startschuss des Events wird der traditionelle Einzug mit Bierwagen, Oldtimern und Vereinsabordnungen vom Marienplatz zum Festplatz geben. Das Friedberger Volksfest wird mit dem traditionellen Bieranstich durch den ersten Bürgermeister Friedbergs, Roland Eichmann, am ersten Abend ab 19 Uhr eröffnet.

Hier finden Sie die Öffnungszeiten des Festes auf einen Blick:

Reservierung für das Friedberger Volksfest 2024

Eine Tischreservierung für das Bierzelt ist über die Webseite des Binswanger-Zeltes möglich. Seit dem letzten Jahr ist für eine Reservierung die Abnahme von Gutscheinen erforderlich. Ein Tisch bietet Platz für 8 Personen und kann nur durch eine Abnahme von 24 Gutscheinen im Wert von jeweils 10 Euro reserviert werden. Diese Gutscheine können für Essen und Getränke eingelöst werden. Wenn Sie und Ihre Begleitung Ihren Tisch während der Reservierungszeit verlassen, so gilt dieser Tisch als freigegeben. Pro Reservierungsdurchgang können Sie maximal zwei Tische reservieren. Nach Ihrer Zahlung werden die Gutscheine Ihnen innerhalb von zwei Wochen per Enschreiben zugeschickt. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Verkaufsstelle für die Tickets.