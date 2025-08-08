Mehr als Mode: Diese jungen Volksfest-Besucher teilen die Liebe zur Tracht

Es ist der Mittwoch auf dem Friedberger Volksfest - kein gewöhnlicher Tag: An diesem Wochentag hat sich im Binswanger-Festzelt der ,,Tag des Bieres“ etabliert, die Maß kostet nur 7,50 Euro. Entsprechend schnell füllen sich schon, bevor um 18 Uhr die Partyband Allgäu Power einheizt, die Bierbänke. Die meisten, überwiegend sehr jungen, Menschen sind in Tracht erschienen. Ist das nur Mode oder ein Lebensgefühl? Wir haben sieben von ihnen gefragt, was die Stücke ihnen bedeuten und woher sie sie haben.

Maximilian und Lukas: Tracht steht für Geselligkeit

Icon vergrößern Tracht gehört auf dem Volksfest für die Zwillinge Forstner einfach dazu. Foto: Michael Probst Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Tracht gehört auf dem Volksfest für die Zwillinge Forstner einfach dazu. Foto: Michael Probst

Die Zwillinge Maximilian und Lukas Forstner - beide tragen kurze Lederhose, weißes Hemd, Weste - sind sich einig: „Auf dem Volksfest zieht man Tracht an!“ Ihre Trachten haben sie aus verschiedenen Läden, sind sogar bis nach München gefahren. Tracht drückt für die beiden nicht nur bayerische Kultur, sondern auch Geselligkeit aus.

Camilla: Tracht ist schick und elegant!

Icon vergrößern Camilla Csekö findet Tracht schick und elegant. Foto: Michael Probst Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Camilla Csekö findet Tracht schick und elegant. Foto: Michael Probst

Camilla Csekö trägt ein rotes Dirndl mit Reißverschluss, die Schürze wird von einer Schnalle gehalten. Warum ist ihre Wahl darauf gefallen? ,,Weil jeder hier Tracht anzieht! Ich bin mit einer Kollegin hier und sie hat gesagt, man zieht ein Dirndl an.“ Ihr Dirndl hat sie dieses Jahr in einem darauf spezialisierten Online-Shop bestellt. Tracht ist für sie nicht nur bayerische Tradition und ein Gemeinschaftsgefühl im Bierzelt: „Ich finde auch einfach, Tracht sieht schick und elegant aus.“

Malte: Tracht von Trachten Huber

Icon vergrößern Malte Grab passt mit seinem Outfit gerne zu seiner Freundin, die ein Dirndl trägt. Foto: Michael Probst Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Malte Grab passt mit seinem Outfit gerne zu seiner Freundin, die ein Dirndl trägt. Foto: Michael Probst

Malte Grab liebt es ebenfalls, seine schicke Tracht - weißes Hemd, grüne Weste, kurze Lederhose - auszupacken. Das sei außerdem „im Bierzelt einfach ein Muss“. Zudem sei es ein zu seiner Freundin, die ein Dirndl angezogen hat, passendes Outfit. Seine Tracht hat er im traditionsreichen Laden ,,Trachten Huber“ in Augsburg gekauft. Für ihn gehören zur Tracht zwei Dinge: „Ein Bierzelt - und eine Maß!“

Leonie: Dirndl vereint Tradition und Moderne

Icon vergrößern Leonie Kefr sieht die Tracht als unerlässlich für eine Bierzeltparty. Foto: Michael Probst Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Leonie Kefr sieht die Tracht als unerlässlich für eine Bierzeltparty. Foto: Michael Probst

Leonie Kefrs Dirndl, aus demselben Onlineshop wie Camillas, vereint Tradition und Moderne: An der Brust ist es geschnürt, die Schürze wird von einer Schleife gehalten - auf letzterer sind trendige Applikationen angebracht. Leonie findet: „Im Bierzelt, wenn man wirklich auf der Bank stehen möchte mit seinen Freunden, da geht es nicht ohne Tracht.“ Passend dazu bedeutet Tracht für sie Ausgehen, mit Freunden Spaß haben, Bier - und Schlager.

Pascal: Tracht zeigt Verbundenheit mit Bayern

Icon vergrößern Pascal Bodsch drückt mit Tracht seine Verbundenheit zu Bayern aus. Foto: Michael Probst Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Pascal Bodsch drückt mit Tracht seine Verbundenheit zu Bayern aus. Foto: Michael Probst

Pascal Bodsch trägt zur kurzen Lederhose ein modisches Hemd mit Stehkragen und eine schicke rote Weste, gekauft in einem Trachtenladen westlich von München. Tracht trägt er heute „weil es sich für so ein traditionelles Volksfest einfach gehört, sich dementsprechend zu kleiden“. Damit drücke er seine Verbundenheit zu Bayern und den Traditionen aus - es sei dann auch einfach schön, einen Menschen in Tracht zu sehen, sich direkt zu grüßen und verbunden zu fühlen.

Anne: Im Dirndl der Schwester

Icon vergrößern Anne durfte sich für den Abend das Dirndl ihrer Schwester ausleihen. Foto: Michael Probst Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Anne durfte sich für den Abend das Dirndl ihrer Schwester ausleihen. Foto: Michael Probst

Anne hat sich das eher schlichte blaue Dirndl ohne Bluse extra für den Abend von ihrer Schwester ausgeliehen. Für das Volksfest sei es schließlich „irgendwie ein Muss, dass man da sein Dirndl wieder auspackt“. Tracht verbindet sie vor allem mit einem Wort - Bayern. Aber auch „Bierzelt, Plärrer, Volksfest“.

Icon Galerie 28 Bilder Das Friedberger Volksfest 2025 ist in vollem Gange. Unsere Fotografen waren unterwegs und haben stimmungsvolle Bilder von den Besuchern und hinter den Kulissen eingefangen.

Es lässt sich im Gespräch mit den Leuten übergreifend feststellen: Tracht bedeutet in jedem Fall Tradition, und es ist auch ein Muss, diese für das Bierzelt auszupacken. Aber alle hier folgen dieser Tradition sehr gerne, weil sie sie auch oft mit der Party im Bierzelt verbinden. Und bei der sind alle gerne schick angezogen.