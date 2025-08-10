Volksfest Friedberg 2025: Programm und Öffnungszeiten – Was ist heute geboten?

Auch in diesem Sommer lädt das Friedberger Volksfest wieder auf den Festplatz ein. Die Veranstaltung mit langer Tradition findet seit 1928 statt und zählt zu den festen Größen im Veranstaltungskalender der Stadt. Zehn Tage lang bietet das Volksfest eine Kombination aus Bierzeltbetrieb, Fahrgeschäften und gastronomischem Angebot. Für die Ausrichtung verantwortlich ist der Verkehrsverein Friedberg e.V. Jahr für Jahr zieht das Fest mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher an.

Wann findet das Volksfest in Friedberg 2025 statt? Wie sieht das Programm aus? Antworten auf diese Fragen, Informationen zu Fahrgeschäften und Reservierungen und alles, was Sie sonst noch über die Veranstaltung wissen müssen, erfahren Sie hier.

Friedberger Volksfest: Öffnungszeiten 2025

Dieses Jahr findet das Friedberger Volks- und Heimatfest vom 1. bis zum 10. August statt. Der Startschuss fiel am Freitag, dem 1. August 2025, um 18 Uhr. Die Öffnungszeiten variieren je nach Tag und Location: Der Festplatz hat in der Regel ab 13 oder 14 Uhr geöffnet, das Binswanger-Zelt meist schon am Vormittag. Abhängig vom Wochentag schließt das Volksfest seine Pforten um 23 oder 0 Uhr. Das große Finale bildet das traditionelle Feuerwerk am 8. August um 22 Uhr.

Volksfest Friedberg 2025: Programm - Was ist geboten?

Das Friedberger Volksfest richtet sich mit seinem täglichen Programm an Besucherinnen und Besucher jeden Alters. Ob entspannter Biergartenbesuch, Fahrgeschäfte oder gastronomisches Angebot – das Fest bietet verschiedene Möglichkeiten. Zu den diesjährigen Programmhöhepunkten zählen:

Feierliche Eröffnung:

Am 1. August 2025 wurde das Volksfest offiziell eröffnet. Um 18 Uhr startete am Marienplatz die traditionelle Bierprobe mit musikalischem Platzkonzert. Danach führte der Festumzug durch die Ludwigsstraße bis zum Festplatz. Ab 19 Uhr wurde dann das Fest durch Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann mit dem feierlichen Fassanstich im Binswanger-Zelt eröffnet.

Binswanger Zelt:

Zentraler Anlaufpunkt für Speisen und Getränke ist das Binswanger Zelt. Unter der Leitung der Wirtsfamilie Kempter werden dort klassische Volksfestgerichte wie Grillhendl und Ochs am Spieß ebenso angeboten wie vegetarische Alternativen – serviert in traditionellem Festzeltambiente.

Hans-Böller-Lauf:

Im Rahmen des Friedberger Volksfests findet der 32. Hans-Böller-Lauf statt. Es handelt sich dabei um einen Gedächtnislauf, der wie das Fest selbst vom Verkehrsverein Friedberg e.V. ausgerichtet wird.

Hier finden Sie das Rahmenprogramm des Friedberger Volksfests 2025 im Überblick:

1. August 2025:

18 Uhr: Standkonzert

19 Uhr: Eröffnung und Bieranstich durch den Bürgermeister Roland Eichmann

2. August 2025:

11.30 Uhr: Verbilligter Mittagstisch und Mittagsmaß

19 Uhr: Musik von „ILLERTALER“

3. August 2025:

10 Uhr: Zeltgottestdienst

11 Uhr: Weißwurstfrühschoppen, Musik von „Aretsrieder Musikanten“

18 Uhr: „Schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen“

4. August 2025:

11.30 Uhr: Verbilligter Mittagstisch und Mittagsmaß

13 Uhr: Seniorennachmittag, Musik von der „Stadtkapelle Friedberg“

18 Uhr: Musik von „Stainless Brass“

5. August 2025 (Familientag):

11.30 Uhr: Verbilligter Mittagstisch und Mittagsmaß

15 Uhr: Musik von „Die Donikkl Crew“

18 Uhr: Musik von „Get That“

6. August 2025 (Tag des Bieres):

11.30 Uhr: Verbilligter Mittagstisch und Mittagsmaß

18 Uhr: Musik von „Allgäu Power“

7. August 2025 (Tag der Vereine):

11.30 Uhr: Verbilligter Mittagstisch und Mittagsmaß

18 Uhr: Musik von „Freibier“

8. August 2025:

11.30 Uhr: Verbilligter Mittagstisch und Mittagsmaß

19 Uhr: Musik von „Musikuss“

22 Uhr: Feuerwerk

9. August 2025:

11.30 Uhr: Verbilligter Mittagstisch und Mittagsmaß

19 Uhr: Musik von „VOLLESBRETT!“

10. August 2025:

10 Uhr: Zelteröffnung

11 Uhr: Bayerisch-Amerikanischer Frühschoppen mit Weißwürsten und Linedance, Musik von „WhyNotBand“

18 Uhr: Musik von „Leckomio“

Fahrgeschäfte auf dem Friedberger Volksfest 2025

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher auf dem Festplatz eine Auswahl an Fahrgeschäften. Unter anderem ist das Laufgeschäft „Rio“ nach längerer Pause wieder in Friedberg zu sehen. Erstmals dabei ist auch das Schaukel-Fahrgeschäft „Projekt 1“. Der „Musik Express“ bringt nostalgische Optik und moderne Musik mit, während das neue Fahrgeschäft „The Real Shake“ ein Breakdance mit Überschlag ist. Ergänzt wird das Angebot durch bewährte Attraktionen wie den Autoscooter und das Kettenkarussell.

Friedberger Volksfest 2025: Tischreservierungen

Reservierungen laufen in diesem Jahr digital über die Seite Reserviert.is! Dort können Sie auswählen, an welchem Tag Sie reservieren möchten und wie viele Tische Sie benötigen. Am Ende müssen Sie für den Abschluss der Reservierung nur noch Ihre Kontaktdaten angeben.